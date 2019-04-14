Футбол

«Ростов» одержал победу над «Спартаком»Южный Федеральный вчера в 15:14

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
В Ростове-на-Дону состоялся матч между футбольными командами «Спартак» и «Ростов». Матч проходил в рамках 23-его тура Российской премьер-лиги. Ростовчане принимали гостей на своем поле и по итогу одержали победу, завершив игру со счетом 2:1.
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