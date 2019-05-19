Футбол
Чемпион России «Зенит» уступил «Ростову»РЕН ТВ вчера в 13:59
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственным голом отметился Ивелин Попов.
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