Футбол

«Ростов» обыграл «Урал» в матче РПЛКоммерсантъ 14:10

Ростов — Урал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Алексей Ионов
10′
Сергей Паршивлюк
15′
52′
Отман Эль-Кабир
Александр Зуев
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
68′
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
68′
79′
Павел Погребняк
Роман Еременко
Ивелин Попов
84′
84′
Николай Димитров
Марко Араторе
Антонсен Норманн
86′
Миха Мевля
90′+3′
Футболисты «Ростова» победили екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили Алексей Ионов (10-я минута) и Миха Мевля (90+3) — Отман Эль-Кабир (52).
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