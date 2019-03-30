Футбол
«Ростов» обыграл «Урал» в матче РПЛКоммерсантъ 14:10
Алексей Ионов
|10′
Сергей Паршивлюк
|15′
|52′
Отман Эль-Кабир
Александр Зуев
|67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
|68′
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
|68′
|79′
Павел Погребняк
Роман Еременко
Ивелин Попов
|84′
|84′
Николай Димитров
Марко Араторе
Антонсен Норманн
|86′
Миха Мевля
|90′+3′
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
6
Сигурдссон
24
Мевля
4
Паршивлюк
17
Норманн
8
Попов
10
Зуев
14
Шомуродов
19
Зайнутдинов
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
14
Бавин
10
Бикфалви
13
Бумаль
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Ростова» победили екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили Алексей Ионов (10-я минута) и Миха Мевля (90+3) — Отман Эль-Кабир (52).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Здоровье
Специалисты назвали пастеризованное молоко опасным для сердца
Отдельные образцы дешевого пастеризованного молока могут быть опасным для сердечно-сосудистой системы, поскольку в них присутствует много растительных заменителей молочного жира.
Обновлено в 16:15
Политика
В «Открытой России» заявили о ликвидации движения
26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench
В программе для определения производительности смартфонов и другой мобильной техники был протестирован Meizu 16s.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом»
Московский "Спартак" одержал победу в матче 21 тура Российской премьер-лиги над "Ахматом".
Обновлено в 11:46
Футбол
Геркус: Сёмину хотелось контролировать трансферы в «Локомотиве»
Ощущения остались, руки-то помнят ту модель, с которой он работал. Сёмин ведь был акционером клуба. Ему хотелось контролировать трансферы.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
Обновлено в 14:12
Футбол
Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ
Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".
Обновлено в 13:40
Политика
Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России
Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.
Обновлено в 17:13
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Футбол
Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое место
"Боруссия" Дортмунд снова была близка к потере очков, но на 90-й минуте забила всё же в ворота "Вольфсбурга" два мяча подряд, добыла победу со счётом 2:0 и первое место в таблице.
Обновлено в 12:29
Хоккей
«Каролина» одержала победу над «Филадельфией»
Обновлено в 16:10
Гаджеты
Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой
На сайте Google Store была обнаружена информация про Nest Hub Max от бренда Nest.
Обновлено в 14:11
Игры
Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности
Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено в 12:49
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено в 07:08
Единоборства
Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил
Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Как прошла 20-я акция «жёлтых жилетов» во Франции
Двадцатая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» собрала по меньшей мере 33 тыс. сторонников по всей Франции, заявили в МВД.
Обновлено в 16:28
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»
30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 13:09
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max
Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В США совершил вынужденную посадку Boeing 737
Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:45
Экономика
ВС РФ подтвердил отказ судов освободить Кехмана от расчетов с кредиторами
Верховный суд (ВС) России отказал бывшему гендиректору группы компаний JFC Владимиру Кехману в пересмотре решений судов трех инстанций, которые после завершения дела о личном банкротстве не освободили его от обязательств перед кредиторами, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Обновлено в 14:14
Кино
Лучшим фильмом года по версии «Ники» стала картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссёра Алексея Федорченко победила в главной номинации Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» как лучший фильм года.
Обновлено в 16:06
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
«Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В
Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.
Обновлено в 14:34
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18