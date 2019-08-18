Футбол

«Ростов» обыграл «Уфу» в молодежном первенствеDonday.ru 08:46

Встреча закончилась со счетом 4:1. ФК «Ростов» обыграл «Уфу» в матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ. Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Нефтяник».
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