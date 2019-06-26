«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матчеREGNUM 00:29

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0. В составе «Ростова» счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Полоз на третьей минуте.

Происшествия Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".

Энергетика Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.

Армия и оружие НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Украинский моряк женился в российском СИЗО Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово».

Кино В США скончалась звезда сериала «Альф» В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли в сериале "Альф".

Наука Рожки да ножки В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.

Технологии В России появится сервис оценки риска по стилю вождения Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Политика Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Наука Метильная группа помогла эффективно вымыть уран из организма В результате экспериментов ученые обнаружили, что комплексующий агент почти полностью (99,5 процентов) вымывал уран из клеток в лабораторных условиях, а степень выведения из живого организма оказалась ниже лишь на десять процентов и не зависела от времени начала терапии.

Общество Forbes назвал лучший вуз России Лучшим вузом России эксперты журнала Forbes назвали Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Армия и оружие Замену пистолету Макарова впервые показали в деле На форуме «Армия-2019» впервые показали показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ).

Авто Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Экономика Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.