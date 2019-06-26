Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матчеREGNUM 00:29

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0. В составе «Ростова» счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Полоз на третьей минуте.
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В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли в сериале "Альф".
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В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
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Метильная группа помогла эффективно вымыть уран из организма

В результате экспериментов ученые обнаружили, что комплексующий агент почти полностью (99,5 процентов) вымывал уран из клеток в лабораторных условиях, а степень выведения из живого организма оказалась ниже лишь на десять процентов и не зависела от времени начала терапии.
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Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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