Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матчеREGNUM 00:29
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0. В составе «Ростова» счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Полоз на третьей минуте.
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Sport24.ruвчера в 15:30
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