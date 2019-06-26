«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матчеREGNUM 00:29

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0. В составе «Ростова» счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Полоз на третьей минуте.

Авто Объявлены цены на обновленный Discovery Sport Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью.

Кино В США скончался актер из сериала «Альф» В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».

Политика Делегация Украины покинула ПАСЕ Делегация Украины в ПАСЕ покинула ассамблею после принятия резолюции о возвращении полномочий России, передает ТАСС.

Здоровье Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела? Что именно губит нашу красоту и молодость раньше срока, АиФ.ru рассказала эксперт по естественному омоложению лица и тела, бьюти-коуч, автор системы молодости лица и школы фейсфитнеса Ольга Малахова.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Армия и оружие Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Политика Евкуров назначен замминистра обороны РФ 25 июня 2019 года Евкуров заявил о своем решении досрочно уйти в отставку с поста главы Ингушетии.

Происшествия У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0 Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Интернет Mozilla представила инструмент для обмана рекламных алгоритмов Mozilla разработала инструмент Track THIS, который позволяет обмануть алгоритмы браузеров по таргетированию рекламы на определенного пользователя.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Армия и оружие Минобороны предупредило об информационных атаках на командование ВС «В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства», — сказал Конашенков.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Политика Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.

Общество Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.

Политика Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Политика МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.

Экономика Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Происшествия У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления.

Происшествия В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.