Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матчеREGNUM 00:29
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0. В составе «Ростова» счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Полоз на третьей минуте.
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«Шли его нахрен». Карпин взгрел «Спартак», дал совет молодым и провел болевой Гулиеву
Sport24.ruвчера в 15:30
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
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Обновлено вчера в 17:48