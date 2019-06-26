Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матчеREGNUM 00:29

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0. В составе «Ростова» счёт в матче открыл нападающий Дмитрий Полоз на третьей минуте.
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Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в Австрии

Советский спорт04:57

«Ростов» всухую обыграл «Спартак» на Кубке Матч Премьер

Prognozistвчера в 13:50

Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в Кубке Париматч Премьер

Нева Спортвчера в 14:37

«Шли его нахрен». Карпин взгрел «Спартак», дал совет молодым и провел болевой Гулиеву

Sport24.ruвчера в 15:30

Аншлаг в австрийской коммуне. «Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

ТАССвчера в 19:37

«Ростов» — «Спартак» — 2:0, 26 июня 2019: обзор матча

Чемпионатвчера в 17:15

Александр Максименко: «Игра против солнца никак не повлияла на результат»

Матч ТВвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты

Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM

Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Пятилетняя дочь Тимати дебютировала на подиуме

Представлять новые модели на подиум вышла 5-летняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса. Для девочки этот показ стал дебютным.
Обновлено вчера в 16:04
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Два человека получили ранения в массовой драке в Петербурге

В Петербурге на Свердловской набережной во время массовой драки пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Происшествия

Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено в 01:31
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Музыка

Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты

Обновлено в 04:19
Общество

На востоке Индии 30 человек погибли из-за ливней с грозами

Правительство штата распорядилось о выплатах компенсаций в размере почти шести тысяч долларов семьям каждого из погибших.
Обновлено в 01:59
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

Представлен стандарт DisplayPort 2.0: разрешение до 16K

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

В Новом Уренгое ФСБ удалось остановить группу преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Москве арестован еще один серийный отравитель

В Москве арестован еще один подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 04:49
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Водителей могут лишать прав за грязные номера

Согласно новому постановлению пленума Верховного суда, если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или лишить водителя прав.
Обновлено вчера в 05:34
Политика

Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Авто

Mitsubishi Lancer Evolution возродится с двигателем Renault

Mitsubishi Lancer Evolution X Полноприводный Mitsubishi Lancer Evolution дебютировал в 1992 году, а седан десятого поколения выпускался с 2007 по 2016 год.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Влад Кадони раскритиковал наряды российских «звезд»

Обновлено в 04:57
Кино

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика

Десять развлекательных каналов могут получить поддержку из бюджета

Вместе десять вещателей второго мультиплекса, как ранее объяснял замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, должны платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за распространение в «цифре» по всей стране около 13 млрд руб. в год (или 1,3 млрд руб. каждый канал, так как все они распространяются в одном пакете).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
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