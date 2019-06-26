Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнираВести.Ru 14:05
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Политика
СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»
Обновлено в 09:15
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника
Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Здоровье
В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»
Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков
В свою очередь, как рассказал представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов, сотрудники Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начали отвод сил и техники от линии соприкосновения.
Обновлено в 08:18
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД
Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб
Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Политика
Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России
Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 05:47
Футбол
«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ
Евгений Летин, начальник отдела лицензирования РФС, рассказал, что «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ.
Обновлено в 12:57
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13