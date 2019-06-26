Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в АвстрииRostov.ru 14:21
В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер. Команды встретились 26 июня в Австрии.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Наука
Улитки раскрыли секрет хорошей памяти
Конкуренция между воспоминания вытесняла одно из знаний. Однако различные факты отложились в головах улиток гораздо лучше.
Обновлено в 18:26
Общество
В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой
Четверть от вырученных с продаж Battle Level Bundle и уровней Battle Pass без скидки денег идёт в призовой фонд The International 2019.
Обновлено в 15:12
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Экономика
В Казахстане запретят кредитовать граждан с низким доходом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку запретить выдавать кредиты гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 08:37
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский назначил постпреда по Крыму
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 09:28
Политика
В США суд отклонил иск Huawei к местному стартапу CNEX Labs
Суд американского штата Техас отклонил иск Huawei на $85,7 млн к местному стартапу CNEX Labs.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Обновлено в 10:26
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено в 19:20
Здоровье
«В свёкле - ртуть, в пшенице – кадмий». Чем загрязнены продукты в Башкирии
Овощи, фрукты, мясо, злаки, выращенные в загрязненной среде, могут негативно отразиться на здоровье не меньше, чем работа на вредном производстве.
Обновлено в 09:27
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
Обновлено в 18:14