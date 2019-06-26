Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч ПремьерRT на русском 13:51

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в австрийском Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива из Ростова-на-Дону.
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