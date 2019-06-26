Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч ПремьерRT на русском 13:51

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в австрийском Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива из Ростова-на-Дону.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кубок Париматч Премьер: ФК «Ростов» в Австрии уверенно обыграл «Спартак»

Дон-ТР16:17

«Ростов» всухую обыграл «Спартак» на Кубке Матч Премьер

Prognozist13:50

«Ростов» обыграл «Спартак» на Кубке Матч Премьер: онлайн-трансляция

МК-Спорт05:31

Голы Полоза и Саплинова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Спартак»

Чемпионат14:55

«Ростов» победил «Спартак» в стартовом матче турнира в Австрии

Спорт-Экспресс13:50

«Шли его нахрен». Карпин взгрел «Спартак», дал совет молодым и провел болевой Гулиеву

Sport24.ru15:30

Александр Максименко: «Игра против солнца никак не повлияла на результат»

Sportbox.RU16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Спорт

Daxak: «Alliance весь год барахталась с нами в одном болоте»

Alliance — тоже команда, которая весь год барахталась с нами в одном болоте, разве что NiP чуть-чуть поуспешнее нас, а Alliance менее успешны.
Обновлено в 15:35
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Политика

Избран новый генеральный секретарь Совета Европы

Голосование состоялось сегодня, 26 июня. Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 15:22
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Наука

В Netflix научили нейросеть определять поцелуи в кино

Обновлено в 09:29
Футбол

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
Происшествия

Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Обновлено в 09:24
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами

В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Гаджеты

Vivo представила свои первые очки дополненной реальности — Vivo AR

Известный китайский бренд Vivo презентовал общественности первые для компании очки дополненной реальности, получившие название Vivo AR.
Обновлено в 11:56
Культура

Умер автор песен «Тихий огонек» и «Метро» Илья Калинников

Обновлено в 18:37
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Кино

Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи

Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко вызвали священника в свой загородный дом

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.
Обновлено в 14:44
Технологии

Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Экономика

Стартапы Сколково поставили «Россетям» продукцию на 700 млн рублей

По итогам прошлого года фонд Сколково поставил энергохолдингу «Россети» продукцию стартапов на сумму не менее 700 миллионов рублей.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное