Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч ПремьерRT на русском 13:51
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в австрийском Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива из Ростова-на-Дону.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
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Обновлено в 15:35
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
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В Steam стартовала летняя распродажа
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Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
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Обновлено в 17:44
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
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Обновлено в 17:42
Политика
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Голосование состоялось сегодня, 26 июня. Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 15:22
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
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Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
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Футбол
«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса
Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
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КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами
В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
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Известный китайский бренд Vivo презентовал общественности первые для компании очки дополненной реальности, получившие название Vivo AR.
Обновлено в 11:56
Культура
Умер автор песен «Тихий огонек» и «Метро» Илья Калинников
Обновлено в 18:37
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Кино
Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи
Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко вызвали священника в свой загородный дом
Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.
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Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
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Обновлено в 08:32
Экономика
Стартапы Сколково поставили «Россетям» продукцию на 700 млн рублей
По итогам прошлого года фонд Сколково поставил энергохолдингу «Россети» продукцию стартапов на сумму не менее 700 миллионов рублей.
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Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Обновлено в 10:54