Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч ПремьерRT на русском 13:51

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в австрийском Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива из Ростова-на-Дону.
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Экономика

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита - исследование

Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Общество

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч

На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
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Политика

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Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
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Музыка

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Ученые нашли способ выращивать новые зубы

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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Общество

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Обновлено в 21:14
Происшествия

Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства.
Обновлено в 20:51
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

Почему на Армии-2019 демонстрируются «старые» новинки

Первое, что приходит на ум, при упоминании форума «Армия», так это самые разнообразные военно-технические новинки.
Обновлено в 20:49
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Надежду Маршалкину приговорили к 10 годам лишения свободы

Обновлено в 06:43
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Кино

Джордж Мартин оценил сериал «Чернобыль»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сериал HBO «Чернобыль» усилил общественный интерес к трагедии 1986-го года.
Обновлено в 04:03
Общество

Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

В РПЦ назвали погибших в годы ВОВ солдат Красной армии «безбожниками»

Кроме всего прочего, по словам настоятеля Белгородской митрополии, выиграть в войне Советскому Союзу удалось лишь благодаря «крещеным людям, который были призваны победить, духовно победить всю эту хорошо отлаженную машину, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духа злобы поднебесной».
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Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Кино

Создатель «Чернобыля» назвал цель сериала

Автор сценария и исполнительный продюсер сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин рассказал, к чему стремились создатели при работе над проектом.
Обновлено в 21:41
Наука

Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено в 03:00
Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Общество

Девы получат хорошую прибыль, а Рыбам не обещают лёгких путей

Рыбы Звезды не обещают Рыбам легких путей, но и назвать этот день неудачным тоже нельзя.
Обновлено в 13:00
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 14:08
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