Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч ПремьерRT на русском вчера в 13:51

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в австрийском Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива из Ростова-на-Дону.
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Александр Максименко: «Игра против солнца никак не повлияла на результат»

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Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
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Общество

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Происшествия

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В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено вчера в 03:50
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено вчера в 04:23
Энергетика

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Энергетика

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Общество

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Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Шесть человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии в китайской провинции Хэнань.
Обновлено вчера в 21:49
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
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Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

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Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов

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Евгений Малкин - о своем улове: «Зато моя - исполняет желание»

В сезоне-2018/19 Малкин набрал 72 очка (21+51) за 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. За 4 матча плей-офф хоккеист набрал 3 (1+2) очка.
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Заброшенный автобус ЛиАЗ-677 нашли в Подмосковье

В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
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По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.
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Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
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Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
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В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
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Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери

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