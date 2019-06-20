Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матчеФК Ростов вчера в 14:09

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
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Полоз забил первый гол за «Ростов» после возвращения

Чемпионат-Ростов01:57

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Дубль Сигурдарсона помог «Ростову» победить СКА в товарищеском матче

Sport24.ruвчера в 14:15

ФК «Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Дон-ТРвчера в 15:06

Дубль Сигурдарсона помог «Ростову» обыграть СКА

Матч ТВвчера в 14:40

«Ростов» обыграл 13-ю команду ПФЛ благодаря дублю Сигурдарсона

Советский спортвчера в 15:12

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

ФК Ростоввчера в 14:09
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество

Ученые сказали, когда косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено 18 июня в 08:21
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Политика

В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек

Обновлено вчера в 17:56
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Политика

Путин рассказал о склонностях Кудрина

В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги

Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Общество

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

Обновлено 19 июня в 17:38
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

Обновлено в 00:25
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено вчера в 05:43
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания

Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Авто

Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos

Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес

Опубликовано видео танцующих детей Галкина и Пугачёвой

Шоумен Максим Галкин опубликовал видео с участием своих 5-летних детей. На записи Лиза и Гарри танцуют под «Калинку».
Обновлено вчера в 18:16
Технологии

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено вчера в 19:41
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания

Обновлено в 01:51
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

"Вертолет принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:38
Общество

Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 22:25
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