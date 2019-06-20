«Ростов» обыграл СКА в контрольном матчеФК Ростов вчера в 14:09

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.

Политика Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Происшествия В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Политика Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Путин рассказал о склонностях Кудрина В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Общество Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).

Шоу-бизнес Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Гаджеты Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Авто Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.

Шоу-бизнес Опубликовано видео танцующих детей Галкина и Пугачёвой Шоумен Максим Галкин опубликовал видео с участием своих 5-летних детей. На записи Лиза и Гарри танцуют под «Калинку».

Технологии Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.

Политика Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 "Вертолет принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля", - сказал собеседник агентства.