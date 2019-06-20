Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матчеФК Ростов вчера в 14:09

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
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Дубль Сигурдарсона помог «Ростову» обыграть СКА

Матч ТВвчера в 14:40

Дубль Сигурдарсона помог «Ростову» победить СКА в товарищеском матче

Sport24.ruвчера в 14:15

ФК «Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Дон-ТРвчера в 15:06

«Ростов» обыграл 13-ю команду ПФЛ благодаря дублю Сигурдарсона

Советский спортвчера в 15:12

Футболисты «Ростова» победили СКА в контрольном матче

РИА Новостивчера в 14:34

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

ФК Ростоввчера в 14:09
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Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
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Злоумышленники освоили новый способ кражи персональных данных россиян.
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Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
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NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
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Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17

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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

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В ЕС затруднились выбрать нового главу Еврокомиссии

Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

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ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
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Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.
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Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
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Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне

Скандал разгорелся в британской консервативной партии после того, как член Министерства иностранных дел и по делам Содружества Марк Филд силой выпроводил экологическую активистку из зала во время официального мероприятия в Лондоне.
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Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера

Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.
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Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
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В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
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Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
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В ДНР раскрыли потери Народной милиции в результате новых ударов ВСУ в Донбассе

Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
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В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

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