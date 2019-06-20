Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матчеФК Ростов вчера в 14:09
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Экономика
Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО
Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Обновлено вчера в 20:53
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:18
Технологии
Раскрыт новый способ хищения персональных данных в России
Злоумышленники освоили новый способ кражи персональных данных россиян.
Обновлено в 01:21
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Территорию возле станции метро «Коммунарка» благоустроили
Обновлено в 00:21
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17
Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В ЕС затруднились выбрать нового главу Еврокомиссии
Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика
Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне
Скандал разгорелся в британской консервативной партии после того, как член Министерства иностранных дел и по делам Содружества Марк Филд силой выпроводил экологическую активистку из зала во время официального мероприятия в Лондоне.
Обновлено в 00:08
Наука
Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера
Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Минобороны РФ встало на защиту военных памятников
Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
В ДНР раскрыли потери Народной милиции в результате новых ударов ВСУ в Донбассе
Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео с Алиной Кабаевой
Фан-клуб Алины Кабаевой в Instagram опубликовал архивное видео гимнастки.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено вчера в 06:00