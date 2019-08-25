Футбол

«Ростов» обыграл «Рубин» в матче РПЛREGNUM 15:13

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
Футболисты «Ростова» на своем поле обыграли казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 2:1, прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
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