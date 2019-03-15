Футбол
«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря дублю ЕрёменкоLife.ru 11:37
|8′
Роман Еременко
|66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
|70′
Бактиер Зайнутдинов
|74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
|75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
|83′
Роман Еременко
|89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
|90′+1′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
3
Цаллагов
5
Уремович
8
Пантелеев
80
Сорокин
91
Устинов
7
Подберезкин
18
Могилевец
15
Коновалов
10
Полоз
11
Бухаров
30
Песьяков
4
Паршивлюк
25
Логашов
6
Сигурдссон
24
Мевля
28
Чернов
10
Зуев
7
Еременко
2 ×
84
Гацкан
14
Шомуродов
8
Попов
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
"Ростов" в Казани обыграл местный "Рубин" благодаря дублю Романа Ерёменко, который он оформил на последних минутах встречи. В первом случае ему помог забить пас от Элдора Шомуродова, а во втором — от Ивелина Попова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека
В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек.
Обновлено в 21:51
Происшествия
Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков
На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что «то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется демонстрацией».
Обновлено в 21:31
Политика
Президент Сербии обратится к народу в связи с протестами
Обновлено в 19:41
Космос
Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома «Восточный»
Открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома "Восточный", которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Полиция раскрыла детали расследования теракта в Новой Зеландии
После теракта полиция задержала четырех человек, трех мужчин и одну женщину, среди них 28-летний гражданин Австралии Брентон Тарранту, которому были предъявлены обвинения в убийстве.
Обновлено в 19:10
Политика
Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.
Обновлено в 22:17
Хоккей
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ
"Тампа" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:12
Политика
Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии
Адвокат и общественный активист Зузана Чапутова с 40,3% голосов и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович с 18,7% проходят во второй тур выборов президента Словакии, сообщило в ночь на воскресенье статистическое управление республики после подсчета данных с 99% участков.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Японии создать ракету с дальностью действия 400 км
Министерство обороны Японии решило разработать крылатую ракету, дальность действия которой составит 400 км. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 22:40
Политика
Украинская журналистка рассказала о визите в Крым
Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой
После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом
Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Происшествия
О чем пилот Boeing говорил с диспетчером перед крушением, узнали СМИ
Детали переговоров пилота Boeing 737 Max 8 с диспетчером перед крушением самолета в Эфиопии узнали СМИ.
Обновлено в 18:57
Космос
Рогозин рассказал об испытаниях российского модуля «Наука» для МКС
Осенью текущего года подготовка российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" для МКС перейдёт к стадии предполётных испытаний.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Участника британского реалити-шоу нашли мертвым в лесу
Участник британского реалити-шоу «Остров любви» Майк Таласситис был найден мертвым в лесу недалеко от своего дома в графстве Эссекс.
Обновлено в 18:52
Музыка
Опубликован рейтинг лидеров песенного конкурса «Евровидение-2019»
Рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение», опубликовала испанская газета El Periodico.
Обновлено в 21:31
Армия и оружие
США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Красноярске задержали директоров Dela и Newslab
По словам Полушина, кроме Болотова задержаны директор и коммерческий директор ООО «Лаборатория новостей» (бренд Newslab) Сергея Мурзина и Светлану Бурлаченко.
Обновлено в 09:55
Общество
Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»
Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Швеции у самолета загорелся двигатель
Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Состояние певицы Юлии Началовой ухудшилось
В среду состояние певицы ухудшилось: у Началовой развилась почечная недостаточность.
Обновлено 14 марта в 16:24
Политика
Опрос выявил отношение украинцев к русским
Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne.
Обновлено в 21:56
Спорт
Фуркад объяснил свой провал в эстафете
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Пентагон закупит более десяти тысяч ракет против России
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готовится приобрести более десяти тысяч управляемых ракет, которыми могут быть применены против России и Китая, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:16
Экономика
В России могут ввести новый налог с зарплаты
Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 04:36
Происшествия
Видео падения метеорита в Эвенкии появилось в соцсетях
Очевидец сообщил краевому телеканалу "Енисей", что гулял на улице с семьей как раз в момент падения космического тела, при этом резко стало светло и тепло.
Обновлено в 08:55