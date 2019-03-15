Футбол

«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря дублю ЕрёменкоLife.ru 11:37

Рубин — Ростов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
8′
Роман Еременко
66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Бактиер Зайнутдинов
74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
83′
Роман Еременко
89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
90′+1′
"Ростов" в Казани обыграл местный "Рубин" благодаря дублю Романа Ерёменко, который он оформил на последних минутах встречи. В первом случае ему помог забить пас от Элдора Шомуродова, а во втором — от Ивелина Попова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-игрок «Рубина» нанес поражение бывшему клубу: казанцы проиграли «Ростову» на своем поле

Татар-информ11:31

«Ростов» прервал серию из 7 матчей в РПЛ без побед, выиграв у «Рубина»

Sports.ru11:26

Ерёменко впервые отметился голом после дисквалификации за приём кокаина

Евро-футбол.ру11:43

Дубль Еременко. Первый за три года. С его помощью «Ростов» обыграл «Рубин»

Матч ТВ12:34

Ерёменко забил впервые после двухлетней дисквалификации

Чемпионат11:25

Жена Еременко сходит с ума после дубля мужа. Видео

Спорт-Экспресс16:04

«Рубин» - «Ростов»: возьмет ли одна из команд три очка?

Все про Спорт рувчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено в 14:05
Происшествия

В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека

В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков

На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что «то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется демонстрацией».
Обновлено в 21:31
Политика

Президент Сербии обратится к народу в связи с протестами

Обновлено в 19:41
Космос

Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома «Восточный»

Открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома "Восточный", которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Полиция раскрыла детали расследования теракта в Новой Зеландии

После теракта полиция задержала четырех человек, трех мужчин и одну женщину, среди них 28-летний гражданин Австралии Брентон Тарранту, которому были предъявлены обвинения в убийстве.
Обновлено в 19:10
Политика

Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.
Обновлено в 22:17
Хоккей

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:12
Политика

Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии

Адвокат и общественный активист Зузана Чапутова с 40,3% голосов и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович с 18,7% проходят во второй тур выборов президента Словакии, сообщило в ночь на воскресенье статистическое управление республики после подсчета данных с 99% участков.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Японии создать ракету с дальностью действия 400 км

Министерство обороны Японии решило разработать крылатую ракету, дальность действия которой составит 400 км. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 22:40
Шоу-бизнес

Садальский о Началовой: «Она очень красивая была, очень женственная»

Обновлено в 14:20
Политика

Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Происшествия

О чем пилот Boeing говорил с диспетчером перед крушением, узнали СМИ

Детали переговоров пилота Boeing 737 Max 8 с диспетчером перед крушением самолета в Эфиопии узнали СМИ.
Обновлено в 18:57
Космос

Рогозин рассказал об испытаниях российского модуля «Наука» для МКС

Осенью текущего года подготовка российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" для МКС перейдёт к стадии предполётных испытаний.
Обновлено в 19:21
Происшествия

Участника британского реалити-шоу нашли мертвым в лесу

Участник британского реалити-шоу «Остров любви» Майк Таласситис был найден мертвым в лесу недалеко от своего дома в графстве Эссекс.
Обновлено в 18:52
Музыка

Опубликован рейтинг лидеров песенного конкурса «Евровидение-2019»

Рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение», опубликовала испанская газета El Periodico.
Обновлено в 21:31
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Красноярске задержали директоров Dela и Newslab

По словам Полушина, кроме Болотова задержаны директор и коммерческий директор ООО «Лаборатория новостей» (бренд Newslab) Сергея Мурзина и Светлану Бурлаченко.
Обновлено в 09:55
Общество

Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»

Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Швеции у самолета загорелся двигатель

Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Состояние певицы Юлии Началовой ухудшилось

В среду состояние певицы ухудшилось: у Началовой развилась почечная недостаточность.
Обновлено 14 марта в 16:24
Политика

Опрос выявил отношение украинцев к русским

Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne.
Обновлено в 21:56
Спорт

Фуркад объяснил свой провал в эстафете

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Пентагон закупит более десяти тысяч ракет против России

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готовится приобрести более десяти тысяч управляемых ракет, которыми могут быть применены против России и Китая, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:16
Экономика

В России могут ввести новый налог с зарплаты

Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 04:36
Происшествия

Видео падения метеорита в Эвенкии появилось в соцсетях

Очевидец сообщил краевому телеканалу "Енисей", что гулял на улице с семьей как раз в момент падения космического тела, при этом резко стало светло и тепло.
Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное