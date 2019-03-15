Футбол

«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря дублю ЕрёменкоLife.ru вчера в 11:37

Рубин — Ростов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
8′
Роман Еременко
66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Бактиер Зайнутдинов
74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
83′
Роман Еременко
89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
90′+1′
"Ростов" в Казани обыграл местный "Рубин" благодаря дублю Романа Ерёменко, который он оформил на последних минутах встречи. В первом случае ему помог забить пас от Элдора Шомуродова, а во втором — от Ивелина Попова.
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