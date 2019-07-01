Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеSportbox.RU 10:57

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче первого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Гоча Гогричиани и Михаил Осинов. У гостей пенальти реализовал Никита Боднарюк.
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«Ростов» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

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Молодежка «Ростова» обыграла сверстников из «Оренбурга»

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По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
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В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

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Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
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В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
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