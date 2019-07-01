Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеSportbox.RU 10:57
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче первого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Гоча Гогричиани и Михаил Осинов. У гостей пенальти реализовал Никита Боднарюк.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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