Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 07:00
"Ростов" на выезде победил "Урал" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный мяч забил форвард Гоча Гогричиани. "Ростов" набрал 33 очка и остался на 9-м месте в турнирной таблице.
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