«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче первого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Гоча Гогричиани и Михаил Осинов. У гостей пенальти реализовал Никита Боднарюк.

Политика Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Общество На Луизиану обрушился ураган «Барри» Более 50 тысяч человек остались без электричества. Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина".

Происшествия Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".

Политика Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал возможное введение санкций Вашингтоном против Анкары из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Общество Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Об этом в субботу сообщается на странице кабмина в Instagram.

Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Путешествия Названы наиболее частые жалобы российских туристов Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.

Здоровье Диетолог назвал пять правил эффективного похудения Известный британский диетолог Руди Мауэр рассказал, какие пять способов помогают избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.

Футбол Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает причины, почему матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" поставили на такое позднее время.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Здоровье Названы самые полезные бобовые культуры Эксперты отмечают, что бобовые обеспечивают организм клетчаткой, белком и витаминами.

Экономика Кабмин одобрил повышение выплат на детей Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.