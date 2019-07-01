Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеМатч ТВ 10:57

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче первого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Гоча Гогричиани и Михаил Осинов. У гостей пенальти реализовал Никита Боднарюк.
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