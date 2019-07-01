Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеМатч ТВ 10:57
Элдор Шомуродов
|11′
Хорен Байрамян
|26′
Алексей Ионов
|42′
|43′
Никита Маляров
|49′
Джордже Деспотович
|52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
|54′
|61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|67′
|73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
|75′
|81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|82′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
25
Логашов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
17
Норманн
7
Еременко
11
Ионов
8
Попов
23
Зуев
9
Сигурдарсон
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
12
Малых
29
Афонин
5
Аюпов
13
Терехов
32
Кулишев
9
Деспотович
8
Мишкич
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче первого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Гоча Гогричиани и Михаил Осинов. У гостей пенальти реализовал Никита Боднарюк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Гражданин Канады задержан в Китае
Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Обновлено в 13:20
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено в 10:44
Спорт
Загитова определилась с музыкой для короткой программы
Обновлено в 16:38
Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Спорт
Российские футболисты проиграли в матче за бронзу Универсиады
Сборная России проиграла в серии пенальти команде Италии в матче за третье место на летней Универсиаде в Неаполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУ СК России.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Политика
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Политика
Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму
В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено в 10:41