Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛКоммерсантъ 16:39

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Ростов» победил «Оренбург» благодаря голам Шомуродова и Ионова

Sport24.ru16:24

«Ростов» победил «Оренбург» (2:1). У Ионова – гол+пас

Sports.ru06:05

ФК «Ростов» победил «Оренбург»

Rostof.ru16:24

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

Чемпионат16:23

Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург»

Спорт-Экспресс16:45

Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург»

Советский спорт16:32

ФК «Оренбург» уступил «Ростову» в первом матче нового сезона РПЛ

56orb.ru16:25
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Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

Обновлено в 16:15
Политика

Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено в 09:29
Энергетика

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

Обновлено в 13:25
Политика

Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину

Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Кино

Оливер Джексон-Коэн сыграет «Человека-невидимку»

Вместе с Джексон-Коэном в картине снимется Элизабет Мосс, Сторм Рид, Харриет Дайер и другие.
Обновлено в 06:06
Спорт

Загитова определилась с музыкой для короткой программы

Обновлено в 16:38
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Обновлено в 16:07
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол

Георгий Джикия: Судейство в матче было хорошим

Показалось, что Сочи был ближе к победе, чем Спартак.
Обновлено в 15:47
Футбол

Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденциях

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.
Обновлено в 14:25
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Чем известен Георгий Евгеньевич Эльвенгрен (Юрье Эльфенгрен)

Родился 8 сентября 1889 года в семье полковника русской армии. Учился в кадетских корпусах, затем в Николаевском кавалерийском училище.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки

Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником

28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Футбол

Президент «Арсенала» поблагодарил Гинера за снижение стоимости Ткачева

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что ЦСКА позволил тульскому клубу выкупить полузащитника Сергея Ткачева по более низкой цене.
Обновлено в 15:41
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество

Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Экономика

Повышение МРОТ на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян, передает издание «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Гаджеты

Специалисты iFixit разобрали обновленный MacBook Pro 13 от Apple

В MacBook Pro с 13,3-дюймовым экраном установлена матрица с разрешением 2560х1600 пикселей, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID.
Обновлено в 16:50
Происшествия

ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском

Обновлено в 11:18
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
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