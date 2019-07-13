Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛКоммерсантъ 16:39
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
Обновлено в 16:15
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено в 09:29
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Кино
Оливер Джексон-Коэн сыграет «Человека-невидимку»
Вместе с Джексон-Коэном в картине снимется Элизабет Мосс, Сторм Рид, Харриет Дайер и другие.
Обновлено в 06:06
Спорт
Загитова определилась с музыкой для короткой программы
Обновлено в 16:38
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Обновлено в 16:07
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол
Георгий Джикия: Судейство в матче было хорошим
Показалось, что Сочи был ближе к победе, чем Спартак.
Обновлено в 15:47
Футбол
Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденциях
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.
Обновлено в 14:25
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Чем известен Георгий Евгеньевич Эльвенгрен (Юрье Эльфенгрен)
Родился 8 сентября 1889 года в семье полковника русской армии. Учился в кадетских корпусах, затем в Николаевском кавалерийском училище.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки
Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Учительницу в США приговорили к тюремному сроку за секс с учеником
28-летнюю учительницу из Аризоны (США) приговорили к 20 годам тюремного заключения за секс с 13-летним учеником.
Обновлено в 16:19
Футбол
Президент «Арсенала» поблагодарил Гинера за снижение стоимости Ткачева
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что ЦСКА позволил тульскому клубу выкупить полузащитника Сергея Ткачева по более низкой цене.
Обновлено в 15:41
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Экономика
Повышение МРОТ на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян, передает издание «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Специалисты iFixit разобрали обновленный MacBook Pro 13 от Apple
В MacBook Pro с 13,3-дюймовым экраном установлена матрица с разрешением 2560х1600 пикселей, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID.
Обновлено в 16:50
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00