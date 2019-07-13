Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛКоммерсантъ 16:39

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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