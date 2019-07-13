Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛКоммерсантъ 16:39
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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