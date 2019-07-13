Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 16:39

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ионов в классной форме: смещается в стиле Роббена и кладет из-за штрафной

Sports.ruвчера в 17:03

ФК «Оренбург» уступил «Ростову» в первом матче нового сезона РПЛ

56orb.ruвчера в 16:25

Как отразится на Оренбурге отток игроков? Прогнозы на итоги РПЛ 2019/2020 от Евгения Ловчева

Букмекеры.рф11 июля в 21:33

Алексей Ионов: «Забил гол „Оренбургу“ в стиле Роббена? Просто залетело»

Матч ТВвчера в 17:14

Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург»

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Ионов признан лучшим игроком матча «Ростов» – «Оренбург»

Советский спортвчера в 17:14

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

Чемпионатвчера в 16:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником в США

В США 20 лет тюремного заключения получила учительница, у которой была интимная связь с 13-летним учеником.
Обновлено в 00:24
Политика

Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций

В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено вчера в 15:28
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Двое детей погибли от взрыва бомбы из сейфа своего дедушки

В результате несчастного случая в поселке Смыга Ровенской области в Украине погибли два подростка, которые решили проверить сейф всего дедушки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском

Обновлено вчера в 11:18
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Гаджеты

На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3

В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Китае задержали еще одного гражданина Канады

В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол

Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Космос

NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Об этом в субботу сообщается на странице кабмина в Instagram.
Обновлено вчера в 07:45
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

Обновлено 12 июля в 02:04
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Происшествия

В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону

Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Спорт

Роcсиянки обыграли Канаду на групповом этапе ЧМ по водным видам спорта

В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
Обновлено в 00:09
Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хулиганы напали на болельщиков «Уфы», которые приехали на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3), сообщает Pro Sport Story.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное