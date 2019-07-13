Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче первого тура чемпионата РоссииВестирама.ру 02:47
Элдор Шомуродов
|11′
Хорен Байрамян
|26′
Алексей Ионов
|42′
|43′
Никита Маляров
|49′
Джордже Деспотович
|52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
|54′
|61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|67′
|73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
|75′
|81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|82′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
25
Логашов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
17
Норманн
7
Еременко
11
Ионов
8
Попов
23
Зуев
9
Сигурдарсон
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
12
Малых
29
Афонин
5
Аюпов
13
Терехов
32
Кулишев
9
Деспотович
8
Мишкич
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
Со счетом 2:1 «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 20 июля ФК «Оренбург» на выезде сыграет против ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Политика
Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено 12 июля в 15:42
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Дембеле не намерен переходить в «Баварию»
Вингер Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» в это межсезонье.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова
Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Назван округ Омска с самым высоким показателем по сифилису
О статистике по заболеваемости в Омской области инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), порталу «ЗОЖ55» рассказал заведующий венерологическим отделением, врач–дерматовенеролог БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер», врач высшей категории Сергей Филиппов.
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты
Операционная система от Huawei получит новое название
Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.
Обновлено в 03:23
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Музыка
Стали известны гонорары грузинских артистов в России
Артисту Вахтангу Кикабидзе предложили €50 тысяч за выступление на территории России, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".
Обновлено в 00:38
Кино
Умерла актриса из сериала «Стартрек»
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения выплат пострадавшим в Иркутской области
Прокуратура проверила, как соблюдаются права на получение единовременной помощи пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщили в надзорном ведомстве.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено вчера в 10:41
Здоровье
Врачи назвали главные признаки возникновения деменции
По предварительным данным ученых, деменция может начать развиваться у людей с 45 лет.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено 12 июля в 11:05
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
США осуждают задержание в Каракасе двух соратников Гуайдо
Советник резидента США по национальной безопасности Джон Болтон осудил «произвольное задержание режимом Мадуро» в Каракасе двух соратников венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:35
Наука
Японские ученые нашли неожиданную причину ожирения
Обновлено в 01:23
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z
Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.
Обновлено в 01:16