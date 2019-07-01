Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1Панорама Ростова-на-Дону вчера в 16:44

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ФК "Ростов" выиграл у футбольного клуба "Оренбург" в домашней игре на "Ростов-Арене" со счетом 2:1. В своем первом матче в новом сезоне российской Премьер-Лиги "Ростов" продемонстрировал хорошую и последовательную игру, позволившую ему забить в первом тайме сразу два гола.
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