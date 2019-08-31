Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве

Локомотив — Ростов
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
Победный гол забил Владимир Абрамов.
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