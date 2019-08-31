Футбол
Спорт-Экспресс«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
|26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
|30′
|39′
Роман Еременко
|42′
Элдор Шомуродов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
23
Мариу
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
26
Саплинов
11
Ионов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
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