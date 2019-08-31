В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.

«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место

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