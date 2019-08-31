РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил РПЛ

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
«Ростов» одолел «Локомотив» в матче чемпионата России. Встреча восьмого тура проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.«Ростов» открыл счет в матче на 41-й минуте благодаря голу Эльдода Шомуродова. Результативной передачей отличился Роман Еременко.
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