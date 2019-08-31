В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками. С ноября 2018 года "Локомотив" не проигрывал на своем поле.

Спорт день за днем

«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Политика Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Общество Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см «По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Шоу-бизнес Пригожин опубликовал архивное видеообращение Кобзона Продюсер Иосиф Пригожин в годовщину смерти народного артиста Иосифа Кобзона опубликовал архивное видео с кумиром нескольких поколений.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Происшествия Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.

Футбол «Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио «Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.

Футбол Соперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 0:0. Напомним, что клуб из Левекузена является соперником «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Происшествия В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.