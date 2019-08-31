РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 8-го тура РПЛ

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
"Ростов" встретился с московским "Локомотивом" на стадионе "РЖД Арена" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей благодаря дублю нападающего Элдора Шомуродова.
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