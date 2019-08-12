Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 15:20

Ростов — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
55′
Дмитрий Чистяков
63′
Алексей Козлов
64′
70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
72′
73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
89′
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33). Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Гол Шомуродова принес «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в чемпионате России

ТАСС14:58

«Ростов» обыграл «Крылья» благодаря голу Шомуродова

Metaratings14:44

Экспресс дня 12 августа. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru02:45

Ионов признан лучшим игроком матча «Ростов» – «Крылья Советов»

Матч ТВ15:00

Гол Шомуродова принёс «Ростову» победу в матче с «Крыльями Советов»

Чемпионат14:53

Только «Зенит» и «Ростов» не проигрывали в РПЛ после 5 туров

Sports.ru15:04

Матч «Крыльев Советов» в Ростове-на-Дону покажут по общедоступному каналу

Волжская коммуна02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:44, Вашингтон
Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38%

Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Технологии

Телефонные мошенники осваивают новый способ обмана клиентов банка

Набирает обороты новый и нестандартный способ телефонного мошенничества, при котором не нужны конфиденциальные данные, пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:40
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 12:24
Общество

Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья

Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

Неизвестный зарезал мужчину на юге Москвы

Неизвестный убил ножом мужчину в Орехово-Борисово Северном.
Обновлено в 17:04
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Футбол

Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ

Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Наука

Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков

Обновлено в 03:30
Космос

На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения

Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян

Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено в 13:02
Политика

В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Игры

Анонсирована обновленная версия System Shock 2: Enhanced Edition

Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН.
Обновлено в 12:46
Футбол

Луческу может возглавить московское «Динамо»

Обновлено в 12:14
Авто

Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства

Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Бавария» обыграла «Энерги» в первом раунде Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» обыграла представителя третьего немецкого дивизиона в первом раунде национального Кубка.
Обновлено в 16:39
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Обновлено в 06:15
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

«Росатом» назвал имена погибших при испытаниях под Архангельском

В «Росатоме» сообщили имена и фамилии пятерых сотрудников, погибших при взрыве на военном полигоне в Сарове, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 09:56
Наука

Ученые создали руку, которая чувствует боль и восстанавливает себя

Ученые создали руку, которая благодаря способности обнаружить повреждения и восстанавливать себя может сэкономить тысячи долларов.
Обновлено в 12:02
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Финансы

Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

Евгений Алдонин потребовал от МВД компенсацию в 47 миллионов рублей

Обновлено в 03:03
Футбол

Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 17:20
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Происшествия

СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля

Обновлено в 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное