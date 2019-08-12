Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 15:20
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
|33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|55′
Дмитрий Чистяков
|63′
Алексей Козлов
|64′
|70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
|72′
|73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
|87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
|88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
|89′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
15
Глебов
8
Попов
7
Еременко
17
Норманн
23
Зуев
14
Шомуродов
1
Рыжиков
17
Зиньковский
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
40
Тимофеев
9
Радоньич
8
Гацкан
99
Канунников
69
Голенков
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33). Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).
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