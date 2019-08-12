Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33). Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).

Баскетбол Алексей Швед не сыграет на Кубке мира На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.

Политика Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика Заемщиков сводят в единый рейтинг ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).

Политика Reuters назвал вероятного нового посла США в России Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.

Общество Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.

Политика В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.

Общество На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Наука «Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.

Авто Опубликован рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом Ford Focus с объемом перепродаж 12,5 тыс. единиц стал самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России по итогам июля 2019 года.

Финансы Аргентинская биржа рухнула почти на 40% Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .

Армия и оружие Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Общество Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.

Шоу-бизнес Сергей Жуков показал «новую» версию известного фонтана Поклонникам артиста очень понравилась новая версия фонтана. Многие отмечали живую мимику мальчика.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.