Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 15:20

Ростов — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
55′
Дмитрий Чистяков
63′
Алексей Козлов
64′
70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
72′
73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
89′
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33). Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).
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