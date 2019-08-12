Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33). Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).

Авто На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.

Политика В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

Политика Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика В Киеве атаковали экс-президента Украины Петра Порошенко В Киеве неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после дачи им показаний в местном суде, сообщают СМИ соседней страны.

Здоровье Минздрав сообщил об уменьшении числа больных вирусным гепатитом Количество больных вирусным гепатитом в РФ с впервые в жизни установленным диагнозом стало меньше на 4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Происшествия В Хабаровском крае медведь задрал грибника Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.

Происшествия Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Политика Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.

Экономика ВЭБ.РФ рассматривает более 100 проектов в сфере городской экономики Госкорпорация "ВЭБ.РФ" рассматривает порядка 109 проектов в 45 российских городах в сфере градостроительства и развития городской среды, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Общество Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом Роспотребнадзор не рекомендует заниматься спортом в подвалах или цокольных этажах, для занятий лучше выбирать парки и территории жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.

Общество Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.

Общество Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.

Политика ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Технологии Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.