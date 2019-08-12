Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 15:20

Ростов — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
55′
Дмитрий Чистяков
63′
Алексей Козлов
64′
70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
72′
73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
89′
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33). Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ

КП - Самаравчера в 14:53

«Ростов» минимально обыграл «Крылья Советов» и закрепился на втором месте РПЛ

Евро-футбол.рувчера в 16:23

Скандалы на десерт. Завершился пятый тур чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 17:11

«Спанч Боб» Байрамян, южные красавицы и дети на поле. Фото матча «Ростов» — «КС»

Чемпионат02:30

«Ростов» обыграл «Крылья» благодаря голу Шомуродова

Metaratingsвчера в 14:44

Только «Зенит» и «Ростов» не проигрывали в РПЛ после 5 туров

Sports.ruвчера в 15:04

Экспресс дня 12 августа. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ruвчера в 02:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов

Обновлено в 03:53
Авто

На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол

ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона

Обновлено вчера в 12:57
Политика

В Киеве атаковали экс-президента Украины Петра Порошенко

В Киеве неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после дачи им показаний в местном суде, сообщают СМИ соседней страны.
Обновлено вчера в 08:10
Здоровье

Минздрав сообщил об уменьшении числа больных вирусным гепатитом

Количество больных вирусным гепатитом в РФ с впервые в жизни установленным диагнозом стало меньше на 4% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Хабаровском крае медведь задрал грибника

Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы

Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Экономика

ВЭБ.РФ рассматривает более 100 проектов в сфере городской экономики

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" рассматривает порядка 109 проектов в 45 российских городах в сфере градостроительства и развития городской среды, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Детей из Челябинска в нечеловеческих условиях везли домой из Крыма

Обновлено в 01:13
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

Обновлено в 05:02
Общество

Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом

Роспотребнадзор не рекомендует заниматься спортом в подвалах или цокольных этажах, для занятий лучше выбирать парки и территории жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье

Обновлено в 03:42
Происшествия

Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай

Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.
Обновлено в 00:29
Общество

Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца

В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
Обновлено в 03:27
Космос

Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли

Обновлено в 02:44
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Политика

ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму

В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено вчера в 13:10
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Технологии

Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий

Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье

Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек

Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное