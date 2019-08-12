Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб. Единственный гол забил Элдор Шомуродов - форвард хозяев отличился на 33-й минуте матча.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Политика Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии США могут направить вице-президента Майкла Пенса в качестве представителя Вашингтона на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре.

Общество Названы регионы России с большей долей семей среднего класса Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.

Политика Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Общество Тайфун «Кроса» может спровоцировать в Приморье наводнение По расчетам синоптиков 16-17 августа на акваторию Японского выйдет мощный тайфун "Кроса", который может спровоцировать наводнение в Приморском крае, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Футбол Месси отговаривает Неймара от перехода в «Реал» По данным СМИ, Месси лично позвонил своему бывшему одноклубнику и попросил его отказаться от идеи с переходом в "Реал".

Происшествия Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.

Происшествия В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам ядерного центра Глава администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев подписал постановление об объявлении общегородского траура в связи с гибелью сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), сообщил РИА Новости представитель администрации Сарова.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Политика Джонсон и Болтон провели встречу в Лондоне Британский премьер-министр Борис Джонсон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Религия В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.

Общество Минтруд разрешит работодателям просить справку о диспансеризации Работодатель сможет обязать работника подтверждать использование освобождения от работы справкой из поликлиники, такая норма включена в проект о предоставлении гарантий при прохождении диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Экономика Запретивший все криптовалюты Китай анонсировал криптовалюту В 2013 году финансовым институтам запретили сделки с ними, в 2014-м банкам и платежным системам пришлось прекратить обслуживание счетов для торговли криптовалютой, а в 2017-м деятельность валютных бирж признали незаконной.