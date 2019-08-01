Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»Don24 вчера в 15:06
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
|33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|55′
Дмитрий Чистяков
|63′
Алексей Козлов
|64′
|70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
|72′
|73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
|87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
|88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
|89′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
15
Глебов
8
Попов
7
Еременко
17
Норманн
23
Зуев
14
Шомуродов
1
Рыжиков
17
Зиньковский
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
40
Тимофеев
9
Радоньич
8
Гацкан
99
Канунников
69
Голенков
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб. Единственный гол забил Эльдор Шомуродов – форвард хозяев отличился на 33-й минуте матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ростов» минимально обыграл «Крылья Советов» и закрепился на втором месте РПЛ
Евро-футбол.рувчера в 16:23
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
36-летняя Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Политика
В Кремле прокомментировали выдачу повесток участникам протестов
Речь идет о том, что после протестов в Москве судебные приставы стали взыскивать долги с участников акций, а одной из протестовавших пришла повестка из военкомата.
Обновлено в 06:39
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
Кремль ответил про радиационный фон в Северодвинске
Песков ответил на вопрос журналистов об уровне радиационного фона в Северодвинске после взрыва на военном полигоне во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 06:29
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика
Водная блокада Крыма. Украине предъявили требование на воду реки Днепр
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Единоборства
Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе
На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.
Обновлено в 03:02
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Экономика
Россияне стали меньше тратить в продуктовых магазинах
Обновлено вчера в 04:05
Культура
«Мисс Екатеринбург-2019» оставят без автомобиля
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не получит автомобиль. Об этом заявили организаторы фестиваля журналистам.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники с помощью РФ
В ФСВТС подчеркнули, что контракты с Кубой поставку техники не предусматривают.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Гаджеты
AMD успокоила пользователей — чипы RX 5700 могут греться до 110 °C
Компания AMD в своем блоге рассказала о технологии изменения частоты и контроля температуры GPU в своих картах Radeon RX 5700.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Политика
Reuters назвал нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России
Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей
Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05