Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»Don24 вчера в 15:06

Ростов — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
33′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
55′
Дмитрий Чистяков
63′
Алексей Козлов
64′
70′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
Алексей Ионов
Данил Глебов
72′
73′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
87′
Александр Соболев
Егор Голенков
Сергей Песьяков
88′
Евгений Чернов
Арсений Логашов
89′
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб. Единственный гол забил Эльдор Шомуродов – форвард хозяев отличился на 33-й минуте матча.
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