ЦСКА объявил состав на заключительный матч Кубка "Париматч" Премьер против "Ростова".

ЦСКА объявил состав на матч с «Ростовом»

Общество Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Политика Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100 Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Недвижимость Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.

Политика В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Летчик-испытатель раскрыл новую фигуру пилотажа для вертолета Ми-28Н Российский летчик-испытатель Владимир Хорев рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен выполнить боевой вертолет Ми-28Н.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Армия и оружие Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Политика Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Футбол Может ли ЦСКА играть в атакующий футбол? Команда Карпина и уход Бекао наводят на сомнения Игроки "Ростова" легко разбирались с защитниками ЦСКА в быстрых атаках Команда Валерия Карпина много прессинговала и заставляла соперника допускать грубые ошибки У красно-синих большой атакующий потенциал, но это очень опасно для самой команды "Ростов" был неудержим в быстрых атаках Austria 2019.

Общество Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ Британские таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук.

Происшествия Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.