Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Ростовом»Евро-футбол.ру вчера в 10:33

ЦСКА объявил состав на заключительный матч Кубка "Париматч" Премьер против "Ростова".
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«Дерби „Спартака“ и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей»

Советский спорт02:00

ЦСКА — «Ростов» — 1:2. Видеообзор матча Кубка Париматч Премьер

Sport24.ruвчера в 14:39

Задумчивый Карпин с Онопко и сейв Акинфеева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов»

Чемпионат02:30

ЦСКА проиграл все 3 матча на Кубке «Матч Премьер»

ODDS.ruвчера в 14:00

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ruвчера в 14:13

ЦСКА завершил сбор в Австрии и вылетел в Москву

Спорт-Экспресс05:42

Андрей Аршавин: «ЦСКА больше всех варьировал состав на Кубке Париматч Премьер»

Матч ТВвчера в 14:41
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Общество

Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook

Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Экономика

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

Обновлено в 01:34
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Политика

В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Летчик-испытатель раскрыл новую фигуру пилотажа для вертолета Ми-28Н

Российский летчик-испытатель Владимир Хорев рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен выполнить боевой вертолет Ми-28Н.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Футбол

Может ли ЦСКА играть в атакующий футбол? Команда Карпина и уход Бекао наводят на сомнения

Игроки "Ростова" легко разбирались с защитниками ЦСКА в быстрых атаках Команда Валерия Карпина много прессинговала и заставляла соперника допускать грубые ошибки У красно-синих большой атакующий потенциал, но это очень опасно для самой команды "Ростов" был неудержим в быстрых атаках Austria 2019.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Общество

Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ

Британские таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм

Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Авто

Средняя цена нового автомобиля в России выросла за год на 10%

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
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