Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в АвстрииБольшой Ростов вчера в 15:38
Все голы были забиты в первом тайме, а наш Эльдор Шомуродов — молодец два раза 🙂 В третьем матче турнира Кубок Париматч Премьер «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1. Шомуродов забил уже на 9-й минуте, Чалов ответил на 28-й. А на 44-й минуте «мяч в раздевалку» снова послал Эльдор Шомуродов.
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ЦСКА - Ростов ~ прогноз на кубок Париматч Премьер: армейцы прервут серию поражений?
Sport-place02 июля в 09:04
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