Футбол
«Ростов» нанес поражение ЦСКА на турнире в АвстрииМосковский Комсомолец вчера в 14:17
У "Ростова" дважды отличился Эльдор Шомуродов, а единственный гол армейцев на счету Федора Чалова. Завтра в Австрии состоится заключительный матч турнира, в котором сыграют "Краснодар", имеющий как и "Ростов" 6 очков и "Спартак", заработавший пока только 3 очка.
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Политика
В России изменится тариф на вывоз мусора
В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Устроивших стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени задержали
Обновлено в 12:23
Политика
В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Philips S260: недорогой смартфон на базе Android 8.1 Go
Обновлено в 11:18
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Кино
Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 02:13
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено вчера в 18:34
Спорт
Никитин стал третьим на 400 м кролем на Универсиаде
Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров кролем на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:42
Кино
Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа
Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Обновлено в 12:32
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимум
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Сотрудники ГАЗа устроили акцию протеста перед посольством США в Москве
Сотрудники российского автоконцерна ГАЗ в День независимости США устроили акцию протеста перед резиденцией американского посла в Москве, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:38
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Футбол
Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Обновлено вчера в 06:18
Политика
ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Футбол
Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»
"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Обновлено в 07:53
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»
Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Голикова считает убыль населения России катастрофической
По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.
Обновлено 02 июля в 11:00
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова: У меня были передозировки
Алеся Кафельникова - дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова - в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор" рассказала о своей наркозависимости.
Обновлено в 13:19