У "Ростова" дважды отличился Эльдор Шомуродов, а единственный гол армейцев на счету Федора Чалова. Завтра в Австрии состоится заключительный матч турнира, в котором сыграют "Краснодар", имеющий как и "Ростов" 6 очков и "Спартак", заработавший пока только 3 очка.

«Ростов» нанес поражение ЦСКА на турнире в Австрии

Все про Спорт ру

Политика В России изменится тариф на вывоз мусора В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».

Политика Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17 Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправлены в колонию Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Происшествия В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Спорт Никитин стал третьим на 400 м кролем на Универсиаде Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров кролем на Универсиаде в Неаполе.

Кино Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Политика Сотрудники ГАЗа устроили акцию протеста перед посольством США в Москве Сотрудники российского автоконцерна ГАЗ в День независимости США устроили акцию протеста перед резиденцией американского посла в Москве, передает «РИА Новости».

Энергетика Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Политика ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

Футбол Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи» "Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве» Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.

Здоровье Голикова считает убыль населения России катастрофической По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.