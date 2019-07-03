Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском вчера в 16:18

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
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ЦСКА с нулем: армейцы проиграли все три матча в Австрии

Советский спортвчера в 14:00

«Ростов» обыграл ЦСКА на Кубке Матч Премьер

LiveSport.ruвчера в 14:01

ЦСКА – «Ростов» – 1:2, 3 июля 2019 года, предсезонный турнир в Австрии

Чемпионатвчера в 14:05

ЦСКА — «Ростов» — 1:2. Видеообзор матча Кубка Париматч Премьер

Sport24.ruвчера в 14:39

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ruвчера в 14:13

ЦСКА проиграл все 3 матча на Кубке «Матч Премьер»

ODDS.ruвчера в 14:00

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВвчера в 14:43
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Экономика

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Политика

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Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
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Цифровые паспорта в России всё ближе: Минкомсвязь представила свою концепцию будущих электронных документов.
Обновлено вчера в 10:15
Интернет

Facebook и Instagram восстановили работу сервисов

Facebook и Instagram сообщили об устранении сбоев в работе своих сервисов, которые были зафиксированы накануне.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

«Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге

Актриса Анастасия Макеева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем бизнесменом Александром Саковичем.
Обновлено в 00:52
Политика

Минобороны раскрыло имена всех погибших подводников

Обновлено вчера в 15:57
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
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Футбол

Грузинские регбисты отчислены из клуба «Слава» за антироссийский жест

Обновлено вчера в 13:31
Общество

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

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Обновлено вчера в 23:41
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Обновлено в 01:05
Общество

Команду главы Оренбурга Дмитрия Кулагина оставил еще один чиновник

С 22 января 2019 года назначен на должность заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

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Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено вчера в 04:43
Экономика

Банки начали подключать россиянам платные услуги без их согласия

По словам россиян, финансовая организация рассылает смс-сообщения с предложением подключить услугу "защита платежа".
Обновлено вчера в 23:53
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

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Назван препятствующий раку и диабету напиток

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Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
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