Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском вчера в 16:18
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 20:44
Технологии
Концепция электронных паспортов принята правительством
Цифровые паспорта в России всё ближе: Минкомсвязь представила свою концепцию будущих электронных документов.
Обновлено вчера в 10:15
Интернет
Facebook и Instagram восстановили работу сервисов
Facebook и Instagram сообщили об устранении сбоев в работе своих сервисов, которые были зафиксированы накануне.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
«Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге
Актриса Анастасия Макеева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем бизнесменом Александром Саковичем.
Обновлено в 00:52
Политика
Минобороны раскрыло имена всех погибших подводников
Обновлено вчера в 15:57
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Грузинские регбисты отчислены из клуба «Слава» за антироссийский жест
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий
Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области
Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Команду главы Оренбурга Дмитрия Кулагина оставил еще один чиновник
С 22 января 2019 года назначен на должность заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Кино
Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве
Обновлено вчера в 04:43
Экономика
Банки начали подключать россиянам платные услуги без их согласия
По словам россиян, финансовая организация рассылает смс-сообщения с предложением подключить услугу "защита платежа".
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено вчера в 05:15
Наука
Назван препятствующий раку и диабету напиток
Ученые из Испании выяснили, что молоко с низким процентом жирности способно уменьшить риск метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39