«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Политика Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Общество Маслякова хотят лишить прав на КВН ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

Технологии Концепция электронных паспортов принята правительством Цифровые паспорта в России всё ближе: Минкомсвязь представила свою концепцию будущих электронных документов.

Интернет Facebook и Instagram восстановили работу сервисов Facebook и Instagram сообщили об устранении сбоев в работе своих сервисов, которые были зафиксированы накануне.

Шоу-бизнес «Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге Актриса Анастасия Макеева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем бизнесменом Александром Саковичем.

Политика США объяснили появление ржавых танков 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.

Происшествия В Иркутской области подтопило еще пять поселков Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.

Общество Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.

Здоровье Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.

Общество Команду главы Оренбурга Дмитрия Кулагина оставил еще один чиновник С 22 января 2019 года назначен на должность заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Авто Renault представил новое поколение Captur Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Экономика Банки начали подключать россиянам платные услуги без их согласия По словам россиян, финансовая организация рассылает смс-сообщения с предложением подключить услугу "защита платежа".

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.