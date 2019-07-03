«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Политика «Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России «Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.

Недвижимость Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.

Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Экономика Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.

Политика В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Игры Финальная глава «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 16 июля Ubisoft объявила дату выхода заключительного эпизода второго сюжетного дополнения для Assassin's Creed Odyssey — «Суд Атлантиды» выйдет 16 июля.

Происшествия В Индии кот спас целую семью от кобры Как уточняется, ролик был снят на юге Индии. На кадрах видеозаписи можно видеть, как в дом вползает небольшая кобра.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Общество В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.

Политика Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».