Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском вчера в 16:18
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
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Политика
Путин рассказал о планах на 2024 год
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В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
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Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
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Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
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Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
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«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
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Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
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«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
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Минобороны опубликовало имена погибших подводников
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Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
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Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:47
Игры
Финальная глава «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 16 июля
Ubisoft объявила дату выхода заключительного эпизода второго сюжетного дополнения для Assassin's Creed Odyssey — «Суд Атлантиды» выйдет 16 июля.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Индии кот спас целую семью от кобры
Как уточняется, ролик был снят на юге Индии. На кадрах видеозаписи можно видеть, как в дом вползает небольшая кобра.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО
В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Про Гарри Поттера снимут сериал
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 09:25
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Счетчик тепла не отворачивается от батареи
Поясним, ранее Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных тепловых счетчиков в новостройках (норма действует с 2012 года), объяснив это невозможностью даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии: при снижении температуры в соседних помещениях для поддержания привычной температуры требуется большее количество тепла.
Обновлено вчера в 18:27