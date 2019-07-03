«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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