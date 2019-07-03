Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском вчера в 16:18
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.
Обновлено в 02:47
Политика
Депутаты Рады запретят украинцам материться
Каким образом в Раде собираются защитить украинскую мову от нецензурных выражений, пока понять сложно: ведь текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.
Обновлено вчера в 05:56
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала
РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней
Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Происшествия
«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара
Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:22
Технологии
Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом
Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Французский корабль-разведчик вошел в Черное море
Обновлено в 02:09
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Первый в мире кассетный беспроводной плеер с Bluetooth
Аналогичным образом, кассетный проигрыватель IT'S OK успешно внедряет новые функции благодаря встроенному Bluetooth 5.0.
Обновлено вчера в 13:57
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Семья Началовой пригрозила судом организаторам «туристических панихид»
Обновлено вчера в 07:43
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество
Названа доля лишенных летнего отпуска кузбассовцев
53% из числа последних отказались от летнего отпуска в пользу осени или зимы, а 8% уже отдыхали весной.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти
Обновлено вчера в 14:16
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27