Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в АвстрииRT на русском вчера в 16:18

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов.
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ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ruвчера в 14:13

Задумчивый Карпин с Онопко и сейв Акинфеева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов»

Чемпионат02:30

«Ростов» обыграл ЦСКА на Кубке Матч Премьер

LiveSport.ruвчера в 14:01

ЦСКА проиграл все 3 матча на Кубке «Матч Премьер»

ODDS.ruвчера в 14:00

«Дерби „Спартака“ и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей»

Советский спорт02:00

ЦСКА — «Ростов» — 1:2. Видеообзор матча Кубка Париматч Премьер

Sport24.ruвчера в 14:39

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВвчера в 14:43
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.
Обновлено в 02:47
Политика

Депутаты Рады запретят украинцам материться

Каким образом в Раде собираются защитить украинскую мову от нецензурных выражений, пока понять сложно: ведь текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.
Обновлено вчера в 05:56
Кино

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Обновлено вчера в 17:15
Общество

В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Происшествия

«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара

Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:22
Технологии

Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом

Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Французский корабль-разведчик вошел в Черное море

Обновлено в 02:09
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны

"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Первый в мире кассетный беспроводной плеер с Bluetooth

Аналогичным образом, кассетный проигрыватель IT'S OK успешно внедряет новые функции благодаря встроенному Bluetooth 5.0.
Обновлено вчера в 13:57
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Семья Началовой пригрозила судом организаторам «туристических панихид»

Обновлено вчера в 07:43
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество

Названа доля лишенных летнего отпуска кузбассовцев

53% из числа последних отказались от летнего отпуска в пользу осени или зимы, а 8% уже отдыхали весной.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти

Обновлено вчера в 14:16
Спорт

Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
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