Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

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Политика Путин назвал условие диалога с Украиной Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.

Технологии «МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Авто Renault Captur сменил поколение Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

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Общество Маслякова хотят лишить прав на КВН ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

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Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

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