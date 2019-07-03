Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в АвстрииГазета.Ru 11:20
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Обновлено в 04:27
Религия
Продолжается прием заявок на дальневосточный конкурс журналистских работ «Дорогами добра»
Биробиджанская епархия Русской Православной Церкви, Московский патриархат и региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" в ЕАО проводят Дальневосточный конкурс журналистских работ "Дорогами добра" (0+).
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено в 05:09
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Гаджеты
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса
Рыболовецкое судно затонуло у берегов Гондураса. Погибли 26 человек, еще 47 спасены.
Обновлено в 22:06
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено в 18:36
Транспорт
Глава ГИБДД заявил, что беспилотные автомобили минимизируют число ДТП
В ГИБДД рассчитывают, что внедрение беспилотных автомобилей позволит минимизировать количество ДТП.
Обновлено в 08:30
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Футбол
Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в московском клубе.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Обновлено в 11:00
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33