Футбол

«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛКоммерсантъ 12:01

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура РПЛ

Чемпионат11:28

«Ростов» на выезде обыграл тульский «Арсенал»

Советский спорт11:28

«Ростов» на выезде обыграл «Арсенал». Команды забили 5 голов на двоих

Sport24.ru11:29

«Арсенал» и «Ростов» забили пять голов на двоих

Soccer.ru11:29

Еременко — лучший игрок матча «Арсенал» — «Ростов»

Матч ТВ11:32

Петр Портянский: Оружейники, уступая в счете, предприняли ряд попыток отыграться, но гости оборонялись строго и слабину не дали

Тульские новости11:56

«Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле и поднялся на второе место в РПЛ

Спорт-Экспресс11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Общество

Подтопления начались в 30 км от Иркутска

Вода затопила поселок Большой Луг и садовое товарищество «Алюминщик», расположенные в 28 и 35 километрах от Иркутска.
Обновлено в 11:38
Политика

Зеленского высмеяли за несуществующее государство

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии флотоводцев ко Дню ВМФ

Министерство обороны России в честь Дня Военно-морского флота опубликовало уникальные фотографии известных российских флотоводцев.
Обновлено вчера в 18:36
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске

Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Финансы

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Население стремительно молодеет: Москва станет первым городом «клуба «80+»

Москва одним из первых городов войдет в "клуб 80 +" Британский геронтолог Обри ди Грей уверен: технологии, позволяющие замедлить старение человеческого организма и увеличить среднюю продолжительность жизни на тридцать лет, появятся уже в обозримом будущем.
Обновлено в 11:16
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Происшествия

СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье

Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика

Управляющие компании разнообразят ИИС

Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Футбол

11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания

В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
Обновлено в 05:52
Политика

Родственник Кадырова стал мэром Аргуна

Обновлено вчера в 12:13
Политика

На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко

Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Кино

Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме настоящий снимок

Режиссер нового мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал о спрятанной в ленте сцены, которые была снята «по-настоящему», об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Футбол

ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Политика

Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле

Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Мощь военного флота. Петербург встречает День ВМФ

Программа мероприятий Петербург по традиции принимает Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На газопроводе в Коми произошёл пожар

Обновлено в 09:43
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Музыка

Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ

На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 02:14
Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное