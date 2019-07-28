Футбол

«Ростов» обыграл «Арсенал» в ТулеLiveSport.ru 11:33

Арсенал (Тула) — Ростов
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Гия Григалава
10′
21′
Роман Еременко
27′
Алексей Козлов
Георгий Костадинов
37′
47′
Ивелин Попов
49′
Алексей Ионов
57′
Хорен Байрамян
Евгений Луценко
67′
67′
Ивелин Попов
Данил Глебов
70′
Хорен Байрамян
Александр Зуев
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
72′
Анри Хагуш
Кирилл Комбаров
76′
Александр Ломовицкий
Ламек Банда
79′
Игорь Горбатенко
80′
81′
Элдор Шомуродов
84′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Горан Чаушич
90′+4′
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России. Счет в матче был открыт гостями на 21-й минуте. Роман Ерёменко мощно пробил со штрафного, мяч залетел под перекладину ворот «Арсенала».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Подробности поражения «Арсенала» с «Ростовом»

Первый Тульский11:36

«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура РПЛ

Чемпионат11:28

«Арсенал» — «Ростов» — 2:3. Голы Еременко, Ионова и Шомуродова в видеообзоре матча

Sport24.ru12:47

«Ростов» в гостях обыграл «Арсенал»

Матч ТВ11:29

Футболисты «Ростова» прогулялись по Тульскому кремлю

MySLO.ru08:40

Тульский «Арсенал» не побеждает на своём поле уже 3 месяца

Тульские новости14:43

Дома стены не помогают. «Арсенал» второй раз за неделю проиграл в Туле

Спорт-Экспресс12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Футбол

Фернандес признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Локомотив»

Марио Фернандес получил награду от РПЛ. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
Обновлено в 14:22
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Происшествия

У больницы Навального задержали более 20 человек

Правоохранители задержали 21 человека у больницы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, передает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Футбол

ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ

Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Политика

Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Культура

Путин поздравил актрису Инну Макарову с днем рождения

Обновлено в 13:24
Общество

Рыбы могут сорить деньгами, а Львы рискуют потерять свою любовь

ДЕВЫ Девам стоит быть особенно внимательным и дотошным в принятии важных финансовых решений.
Обновлено в 08:12
Наука

Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные

Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
Обновлено 24 июля в 03:59
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Экономика

Фармритейлеры теряют покупателей

Фактор не новый, но в этом году ситуацию усугубило то, что из-за повышения НДС выросли цены на товары и услуги, вынудив покупателей экономить на лекарствах.
Обновлено в 12:29
Экономика

Солид Банк принял участие в рабочей группе по поддержке бизнеса Приморского края

Программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса, разработанная Минэкономразвития РФ (Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018) вызывает у предпринимателей большой интерес, но в то же время и множество вопросов и сомнений.
Обновлено в 18:58
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Оренбургом»

Обновлено в 06:46
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 09:09
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене

Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.
Обновлено в 15:23
Политика

Большинство жителей Германии выступило за сближение с Россией

Большая часть жителей Западной Германии хочет улучшения отношений с Россией.
Обновлено вчера в 03:32
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество

Прогноз неблагоприятный: наводнение в Амурской области набирает силу

От паводка на реках Амурской области уже пострадали 11 населенных пунктов на территории трех муниципальных образований.
Обновлено в 01:21
Спорт

Определился победитель «Тур де Франс»

Берналю исполнилось 22 года и 196 дней, и он стал третьим среди самых молодых победителей «Тур де Франс».
Обновлено в 16:57
Происшествия

Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество

Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Игры

Bully 2 может выйти осенью 2020 года

Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное